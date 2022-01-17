«Сгорело все»: погорельцам из Коми требуется помощь

Жители Ухты попали в очень сложную ситуацию. 14 января сильный пожар уничтожил все имущество двух семей. По информации спасателей МЧС Коми, причиной произошедшего стала неисправность электрооборудования.

– Люди остались без жилья и имущества. Сгорело все! Документы, одежда, школьные учебники и так далее. Уже сейчас пострадавшим семьям, в которых есть маленькие дети, несут одежду, предметы первой необходимости, но им элементарно это некуда девать, – сообщается в группе «Информационная программа «День» Вконтакте.

Сообщается, что в результате пожара никто не пострадал. В настоящий момент для лишившихся жилья открыт сбор.Более подробную информацию можно посмотреть по ссылке.

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