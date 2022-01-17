Минздрав Коми должен выплатить местному жителю более чем десятикратную стоимость лекарства

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Сыктывкарский городской суд по иску прокуратуры вынес решение выплатить местному жителю более чем десятикратную стоимость лекарства, за которое пришлось заплатить.

Как следует из опубликованной на сайте горсуда информации, мужчина имел право на льготную выдачу жизненно важного препарата, однако получить в аптеке его не удалось. В результате чего дочери эжвинца пришлось купить лекарство за 168 руб.

Суд принял решение взыскать с минздрава Коми потраченные на покупку лекарства. Кроме того, ведомству нужно выплатить компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей.

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