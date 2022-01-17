В Коми несколько поселков из-за аварии остались без электричества

Фото: архив КП

Администрация сельского поселения Зеленец накануне, 16 января, опубликовала Вконтакте сообщение о том, что в нескольких населенных пунктах из-за аварии нет электричества. Согласно опубликованной информации, без подачи тока остался Ванегрезд, Чукачой, Вилядь, Парчег, Катыдпом, Пешкапиян и часть села Зеленец.

По информации местных жителей, в течение дня по очереди в местах, где нет электричества, работал генератор – в каждом населенном пункте по два часа. По состоянию на 23:00 люди все еще сообщали, что ситуация так и не исправилась.

– Администрация, вы спите спокойно?! Электричества по Новосельской все ещё нет! Трактор с генератором застрял на подъеме в гору! – написала одна из местных жительниц.

– Безобразие. Администрация, куда смотрите. Без электричества пожилые люди! А если у кого-то не дай Бог сердечный приступ будет, и зарядка на телефоне сядет? – негодуют пострадавшие.

Пока что конкретной информации от администрации не поступило. Местные власти предложили всю уточняющую информацию узнавать у диспетчера Эжвинских РЭС по телефону (88212) 62-10-14.

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