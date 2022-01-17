В ДТП в Сыктывкаре пострадали женщина и девушка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 16 января, в Сыктывкаре столкнулись Skoda Octavia и Lexus, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 19.00 в Эжвинском районе. 38-летний мужчина ехал за рулем Skoda по проспекту Бумажников в сторону улицы Весенней. На перекрестке с улицей Славы иномарка поехала на желтый свет и врезалась в Lexus.

В результате ДТП пострадали два человека. 47-летняя женщина, находившаяся за рулем Lexus, получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. У ее 23-летней пассажирки диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, шок, а также ушибы стопы и плеча. В ГИБДД уточнили, что пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми столкнулись УАЗ и Nissan: пострадал один человек