В ДТП в Сыктывкаре пострадали женщина и девушка

Фото: управление ГИБДД по Коми
В воскресенье, 16 января, в Сыктывкаре столкнулись Skoda Octavia и Lexus, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.
Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 19.00 в Эжвинском районе. 38-летний мужчина ехал за рулем Skoda по проспекту Бумажников в сторону улицы Весенней. На перекрестке с улицей Славы иномарка поехала на желтый свет и врезалась в Lexus.
В результате ДТП пострадали два человека. 47-летняя женщина, находившаяся за рулем Lexus, получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. У ее 23-летней пассажирки диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, шок, а также ушибы стопы и плеча. В ГИБДД уточнили, что пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности.
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