Фото: Дежурная часть ОМВД России по Воркуте

В Коми пропала 17-летняя Юлия Мансурова из Воркуты. Об исчезновении сообщили в МВД по республике. Уточняется, что девочка ушла из дома 13 января и с тех пор не выходит на связь с близкими.

Обеспокоенная семья подростка обратилась за помощью к полицейским и неравнодушным жителям после того, как самостоятельные поиски Юли не дали результатов.

Отмечается, что в день пропажи на девочке был пуховик светло-бежевого цвета длиной до колен, джинсы светло голубого цвета, а также толстовка серого цвета и ботинки черного цвета.

Приметы Юлии: на вид 16-17 лет, рост около 160 см, славянской внешности, среднего телосложения, волосы светло-русые длиной до лопаток.

Все, кто знает, где может находиться Юлия, просят позвонить по телефонам «2-98-02», «2-99-02», либо через службу «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми свернули поиски пропавшей 25-летней Ирины Буслаевой (подробности)