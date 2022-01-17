Власти Коми намерены пересмотреть Указ о повышенной готовности

Фото: пресс-служба администрации главы Коми

Оперативный штаб Коми по борьбе с коронавирусом намерен внести очередные поправки в действующий Указ о повышенной готовности. Об этом «КП-Коми» сообщил информированный источник. Ближайшее заседание штаба намечено на четверг, 20 января.

- В четверг планируется оперштаб. Какие-то решения будут приняты, - сказал собеседник.

Добавим, что с завершением новогодних праздников число заражений коронавирусом стабильно идет вверх. По состоянию на 17 января, в республике зарегистрировано более 99 тысяч случаев инфицирования ковидом.

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