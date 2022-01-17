В Коми завели дело из-за пожара, в котором погибли четыре человека

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Прилузском районе заведено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в 01:40 в селе Ношуль. На улице Колхозной загорелся дом. Буквально за считанные минуты спасатели прибыли к месту пожара, однако человеческих жертв избежать не удалось. После полной ликвидации возгорания на пепелище дома были обнаружены тела трех мужчин и женщины.

Следственный комитет завел уголовное дело. В ведомстве уточнили, что женщине было 65 лет, двум мужчинам – по 50, а третьему – 46. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем. Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить следователям.

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