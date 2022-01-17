В Коми назвали цену одной дозы вакцины «Спутник»

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В Коми назвали цену одной дозы вакцины от коронавируса «Спутник». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Как рассказали в ведомстве, одна доза «Спутника V» стоит около 900 рублей. «Спутник Лайт» обходится дешевле. Одна доза стоит около 400 рублей с учетом доставки. В министерстве отметили, что вакцины от коронавируса в России закупаются за счет федерального бюджета, после чего распределяются по регионам. Как передает БНК, по подсчетам экспертов, в Коми вакцинация одного человека (без учета цены на саму вакцину) обходится примерно в 76,5 рубля.

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