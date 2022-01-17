Прием заявлений на участие в ЕГЭ в Коми закончится 1 февраля

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Прием заявлений на участие в едином государственном экзамене в Коми закончится 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минобрнауки.

Прием заявлений стартовал 1 декабря прошлого года. Подать его могут 11-классники и выпускники прошлых лет. Первым нужно обратиться в свое образовательное учреждение, а вторым – в управление образования по месту жительства. Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ досрочно, в марте-апреле, либо же в резервные дни основного периода, то есть в июне-июле. Ознакомиться с адресами мест регистрации можно на сайте информационного центра оценки качества образования.

После 1 февраля заявления принимаются по решению Государственной экзаменационной комиссией Коми. Обратиться туда можно лишь при наличии уважительных причин, по которым человек не смог подать заявление вовремя.

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