Стало известно, когда пройдут экзамены ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году в Коми

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В Минпросвещения и Рособрнадзоре утвердили расписание единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ)в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Согласно опубликованной на сайте ведомства информации, сдачу ЕГЭ разделили на три периода: с 21 марта по 15 апреля пройдет досрочный период, основной начнется 26 мая и закончится 2 июля, дополнительный этап предусмотрен с 5 по 20 сентября.

В основной период будут проведены экзамены по литературе, химии и географии. По русскому языку экзамен состоится 30 и 31 мая, по информатике – 20 и 21 июня, иностранные языки – 16 и 17 июня.

ЕГЭ по профильной и математике проведут 2 и 3 июня соответственно. 6 июня нужно будет сдать ЕГЭ по физике и истории, 14 июня – по биологии и письменную часть иностранных языков, 9 июня – обществознание. Резервные дни для сдачи предусмотрены в период с 23 июня по 2 июля. В дополнительный период можно будет сдать только русский язык и математику.

Сдачу ОГЭ также разделили на три периода: с 21 апреля по 17 мая – досрочный, с 20 мая по 2 июля – основной, с 5 по 15 сентября – дополнительный.

В этом году в Коми зафиксировали пять нарушений при сдаче Единого государственного экзамена. В общей сложности экзамен сдавали 4,5 тысячи человек. В целом ЕГЭ прошло в штатном режиме.

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