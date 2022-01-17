За сутки в Сыктывкаре 31 человек заразился коронавирусом

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По состоянию на понедельник, 17 января, в Сыктывкаре зафиксировали 31 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 340 человек. За все время из больниц выписали 87 285 пациентов. За сутки в Коми коронавирус подтвердился у 139 человек. Всего в регионе зафиксировали 99 076 случаев заболевания этой инфекцией.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 31 случай, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 26 человек, в Воркуте – 11, а в Сосногорском районе – 10. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 2 706 человек. За сутки в Коми скончались семеро больных коронавирусом. За весь период пандемии в республике зафиксировали 2719 случаев среди пациентов с таким диагнозом. По состоянию на понедельник, 17 января, в Коми насчитывается 403 215 человек, привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса.

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