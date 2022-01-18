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Общество18 января 2022 4:15

В Коми зарегистрировали 23 случая заражения штаммом «омикрон»

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Минздрав Коми сообщил, что в республике выявили 23 случая заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в министерстве 17 января.

Согласно переданной ТАСС информации, 19 носителей штамма обнаружили в Сыктывкаре, в остальных случаях по одному зараженному в Сосногорском, Сыктывдинском, Корткеросском и Прилузском районах.

По мнению минздрава, один из случаев может быть завозным, остальные заболели, никуда не выезжая.

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