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Происшествия18 января 2022 6:40

В сгоревшей хозпостройке обнаружен труп 74-летнего жителя Коми

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Троицко-Печорском районе Коми пожар унес жизнь пенсионера. О трагедии сообщили в МЧС по республике.

В министерстве рассказали, что возгорание случилось на Овражной улице в поселке Троицко-Печорск ранним утром 17 января. По словам очевидцев, огонь вспыхнул в одной из хозпостроек, возможно, внутри есть человек. Опасения оказались реальными. После ликвидации пожара спасатели обнаружили бездыханное тело мужчины. Выяснилось, что погибшим является 74-летний местный житель.

По данному факту начата проверка. Дознаватель МЧС предполагает, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

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