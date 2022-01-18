В сгоревшей хозпостройке обнаружен труп 74-летнего жителя Коми

Фото: архив "КП"

В Троицко-Печорском районе Коми пожар унес жизнь пенсионера. О трагедии сообщили в МЧС по республике.

В министерстве рассказали, что возгорание случилось на Овражной улице в поселке Троицко-Печорск ранним утром 17 января. По словам очевидцев, огонь вспыхнул в одной из хозпостроек, возможно, внутри есть человек. Опасения оказались реальными. После ликвидации пожара спасатели обнаружили бездыханное тело мужчины. Выяснилось, что погибшим является 74-летний местный житель.

По данному факту начата проверка. Дознаватель МЧС предполагает, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

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