Житель Коми угнал снегоход, чтобы покататься и съездить по делам

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Ижемском районе местного жителя 1994 года рождения подозревают в угоне снегохода. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию поступило сообщение о том, что местный житель завладел снегоходом своего родственника. Выяснилось, что это сделал ранее судимый мужчина. Заметив, что хозяина нет, взломал замок в сарай и угнал снегоход «Буран». Сам злоумышленник пояснил, что захотел покататься и съездить по делам. Возбуждено уголовное дело, фигурант дал признательные показания. Снегоход у мужчины изъяли.

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