Голубков завоевал уже четвертое золото на чемпионате мира

Фото: пресс-служба Министерства спорта Коми

Спортсмен из Коми Иван Голубков завоевал второе золото на чемпионате мира по зимним видам спорта в Норвегии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

Соревнования проходят в Лиллехаммере. В состав российской сборной вошли два ведущих спортсмена из Коми – Иван Голубков и Мария Иовлева. Во вторник, 18 января, состоялись соревнования по лыжным гонкам среди мужчин и женщин на дистанции 18 и 15 километров. Голубков финишировал первым и завоевал уже четвертую золотую медаль. Иовлева заняла девятое место.

Этот чемпионат мира стал первым в истории чемпионатом мира Международного паралимпийского комитета, который объединил соревнования по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, биатлону и сноуборду. В них участвуют более 850 спортсменов из 42 стран мира.

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