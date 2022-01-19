Осужденный на 9 лет экс-глава МВД Виктор Половников обжаловал приговор

В Верховном суде Коми будет рассмотрена апелляционная жалоба экс-главы МВД Коми Виктора Половникова. Бывший руководитель ведомства подал жалобу на приговор, согласно которому ему дали 9 лет колонии строгого режима за взяточничество и отмывание денег.

Приговор был ранее вынесен в 2021 году Сыктывкарским городским судом. Сейчас материалы поступили в Верховный суд, рассмотрение началось в понедельник, 17 января.

Виктора Половникова задержали 16 января 2020 года. Установлено, что в 2017 году он получил через посредников взятку в размере 14 млн рублей от общей суммы в 25 млн руб. за содействие обвиняемому в мошенничестве. Часть взятки бывший глава МВД потратил на покупку квартиры в таунхаусе и земельный участок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми задержали главу МВД Виктора Половникова (подробнее)