В Сыктывкаре с 20 января начнется повышение стоимости проезда на общественном транспорте

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре изменится стоимость проезда на общественном транспорте. С напоминанием выступила городская администрация.

Так, по данным мэрии, с 20 января цена проезда увеличится с 28 рублей до 30. Изменения коснутся автобусов, следующих маршрутами 3, 9, 18, 19, 30, 36, 38, 46, 54 и 55.

С 30 января стоимость изменится на маршрутах 1, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 20, 23, 24, 25, 28 и 44. Рост также составит 2 рубля.

Сэкономить на проезде и платить 28 рублей все же будет возможно. Скидки будут действовать для обладателей транспортной карты.

Стоимость проезда по маршрутам № 11, 12, 13, 14, 21, 23д, 26, 26а, 27, 29, 29а, 101, 103 и 174 остается на прежнем уровне – 23 рубля. По маршруту 33а также на прежнем уровне – 28 рублей.

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