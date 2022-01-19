Лидерство по суточному приросту зараженных ковидом удерживают пять муниципалитетов Коми

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В Коми продолжает расти суточный прирост зараженных ковидом. Региональный Роспотребнадзор проанализировал данные за последние 24 часа и выяснил, что самыми инфицированными городами и районами являются Сыктывкар, Ухта, Усинск, Сосногорский район и Воркута.

Первое место традиционно остается за столицей Коми. За сутки там обнаружено еще 45 пациентов с коронавирусом. Всего на пять случаев меньше подтверждено в Ухте (+40 за сутки), что делает город вице-чемпионом в рейтинге. Тройку лидеров разделили Усинск и Сосногорский район с 12 новыми фактами заражения.

«Деревянную» медаль забрала Воркута с 10 заболевшими за сутки.

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