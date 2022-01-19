В Коми из 10 контактировавших с носителем омикрона заболеют восемь

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Новый штамм, обнаруженный в Коми, обладает высокой скоростью заражения. Омикрон в отличие от дельты заразнее почти в пять раз, говорят врачи.

По словам заместителя главврача Республиканской инфекционной больницы Татьяны Безуглой, омикроном заразятся восемь человек из 10, у которых был контакт с инфицированным. Этим свойством новая мутация вируса похожа на корь.

В группе риска находятся люди старшего поколения, а также жители Коми, страдающие от диабеты и болезней сосудов и сердца.

Напомним, что на данный момент известно о 23 обнаруженных случаях омикрона в республике.

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