В Коми изменили порядок выплат на первого ребенка

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В 2022 году в Коми изменилось правило расчета доходов семьи для предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтруда.

Как рассказали в ведомстве, претендовать на такие выплаты могут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. В этом году она в среднем составляет 16751 рубль. В Минтруда пояснили, что получить выплату может семья, доход каждого члена которой не превышает 33 502 рубля. Размер этой меры поддержки также увеличился и в этом году составит 15 510 рублей.

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