Повар из Сыктывкара снимется в шоу «Молодые ножи»

Фото: телеканал "Пятница"

Сыктывкарский повар примет участие в шоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым. Его покажут на телеканале «Пятница!».

Ивлев ищет молодых и талантливых российских поваров, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен». В проекте примет участие 27-летний сыктывкарец Андрей Киячик, работающий шеф-поваром в гастро-пабе. Парень хочет победить, чтобы доказать, что в маленьких городах тоже есть достойная гастрономия. Кроме того, в шоу примут участие еще пять поваров из разных регионов. Им предстоит пройти три испытания. Победитель получит шанс попасть на «Адскую кухню» Константина Ивлева.

Помогать Ивлеву оценивать блюда поваров будут звездные дегустаторы: Ольга Бузова, Анна Седокова, Анатолий Цой, Дмитрий Дюжев, Наталья Медведева и другие.

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