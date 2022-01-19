В Коми 43-летний мужчина забил до смерти знакомого

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В Койгородском районе 43-летнего мужчину подозревают в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в села Койгородок. В доме на улице Интернациональной поссорились двое 43-летних мужчин. Злоумышленник нанес знакомому множественные удары руками. Пострадавший получил различные травмы, в том числе перелом ребер. В результате мужчина скончался. Подозреваемого задержали. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.

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