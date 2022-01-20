Минобрнауки Коми пояснил порядок вакцинации школьников

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Минобрнауки Коми опубликовало сообщение, в котором проинформировало, что пока на территории страны и региона, в частности, не проводится вакцинация подростков. В ведомстве также разъяснили порядок проведения прививочной кампании.

– О начале вакцинации и порядке ее проведения будет незамедлительно сообщено. По данным Минздрава России прививки будут строго добровольными, никаких ограничений для тех, кто не захочет вакцинироваться, вводить не планируют, – отметили в министерстве.

По информации ведомства, разработанная Минздравом РФ вакцина положена для детей от 12 до 17 лет, состоит она из двух компонентов с интервалом в 21 день. В минобрнауки региона подчеркнули, что прививки проводятся только с добровольного согласия родителей или опекунов, или же с согласия самого ребенка, если он достиг 15 лет.

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