Инфляция в Коми в 2021 году составила 7,5%

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В Коми инфляция за 2021 год достигла 7,5%. Об этом сообщает Комистат в своем исследовании.

Так, особенно заметно подорожали продукты в декабре прошлого года. За последние 30 дней был замечен рост цен на товары и услуги аж на 1,4%. Для сравнения, в ноябре данный показатель был вдвое ниже.

По данным ведомства, стоимость продовольственных товаров выросла на 2,1%. Больше всего выросли в цене огурцы - на 30%, чеснок подорожал на 20% и капуста на 16%.

Индекс цен на услуги в декабре составил 101,0%. В основном, это было связано с увеличением стоимости услуг транспорта: авиаперелета экономическим классом - на 19%, проезда в поездах дальнего следования - в среднем на 14%.

Из медицинских услуг выросла стоимость физиолечения - на 3%, лечебного массажа - на 2%.

Цены на новые отечественные автомобили и шины выросли на 4%. Бензин и дизельное топливо стали дороже в среднем на 1%.

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