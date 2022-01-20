В Сыктывкаре благоустроят 12 общественных и 8 дворовых территорий

Фото: Свято-Стефановский собор.

Летом 2022 года Сыктывкар преобразится в лучшую сторону. Навести красоту во дворах столицы Коми планируется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Подробности рассказала мэр города Наталья Хозяинова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, один из основных проектов, планируемых для преображения, – Соборная площадь на пересечении улиц Свободы и Ленина перед Свято-Стефановским кафедральным собором.

Также продолжится начатый в прошлом году ремонт тротуаров по улицам Коммунистической и Димитрова. Еще в Сыктывкаре запланировано отремонтировать два сквера: в районе общежития СГУ им. П.Сорокина по ул.Коммунистическая, 72 и в районе дома №48 по ул.Димитрова.

Уточняется, что в Сыктывкаре отремонтируют восемь дворов: ул.Старовского, 22/1; ул.Горького, 13; ул.Карла Маркса, 178 и 180; ул.Коммунистическая, 27 и 46; ул.Малышева, 24; ул.Весенняя, 4.

В Эжве тоже проведут работы по благоустройству, в плане обустроить четыре пешеходные зоны. В пригородном посёлке Краснозатонский планируется ремонт тротуара по ул.Ломоносова.

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