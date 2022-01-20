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Происшествия20 января 2022 9:20

Мошенники украли у двух жителей Коми более 700 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За сутки мошенники украли у двух жителей Воркуты более 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, воркутинке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник сообщил, что мошенники пытаются украсть у нее деньги. Далее он убедил потерпевшую взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. Жительница Заполярья перевела 219 тысяч рублей, а затем поняла, что попалась на уловки мошенников, и обратилась в отдел полиции. Аналогичный случай произошел с воркутинцем 1962 года рождения. После разговора с «сотрудником банка» он лишился около 487 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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