В Сыктывкаре директора оштрафовали за то, что он незаконно уволил работника

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В Сыктывкаре директора муниципального предприятия «Жилкомсервис» привлекли к административной ответственности за то, что он незаконно уволил работника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, работник «Жилкомсервиса» написал заявление об увольнении по собственному желанию. Затем сотрудник передумал. Поэтому он решил письменно отозвать свое заявление. Однако директор своим приказом уволил работника. Таким образом он нарушил Трудовой кодекс. За это директора оштрафовали на 2500 рублей. В прокуратуре пояснили, что в течение двух недель сотрудник может отозвать свое заявление об увольнении.

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