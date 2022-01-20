Порывистый южный ветер принесет на северо-восток Коми метели

Фото: архив КП.

Синоптики предупреждают: в ближайшее время на северо-востоке Коми объявлено штормовое предупреждение. Будьте осторожны!

Как сообщают в Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, с 15:00 20 января до 10:00 21 января в Воркутинском, Интинском, Усинском, Печорском районах Коми ожидается южный ветер 8-13 м/с, порывами 15-20 м/с.

Также метеорологи прогнозируют метель, временами с ухудшением видимости до 1000 метров.

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