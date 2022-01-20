В Коми нашли тело 41-летнего мужчины: СК возбудил уголовное дело

Фото: СУ СК по Коми.
В пгт Нижний Одес в квартире по улице Ленина нашли тело 41-летнего мужчины с множественными травмами на голове. Подробности сообщает СУ СК по Коми.
Как говорится в сообщении ведомства, по факту смерти мужчины следователи возбудили уголовное дело. Судмедэкспертиза установила, что на голове погибшего обнаружены травмы, которые и послужили причиной смерти жителя пгт.
Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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