В Коми нашли тело 41-летнего мужчины: СК возбудил уголовное дело

Фото: СУ СК по Коми.

В пгт Нижний Одес в квартире по улице Ленина нашли тело 41-летнего мужчины с множественными травмами на голове. Подробности сообщает СУ СК по Коми.

Как говорится в сообщении ведомства, по факту смерти мужчины следователи возбудили уголовное дело. Судмедэкспертиза установила, что на голове погибшего обнаружены травмы, которые и послужили причиной смерти жителя пгт.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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