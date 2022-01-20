Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 января 2022 15:03

В Коми суд заставил администрацию Ухты дать квартиру сироте

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Ухтинский городской суд обязал администрацию Ухты обеспечить сироту жильем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, 27-летняя девушка осталась сиротой после смерти обоих родителей. Администрация Ухты включила ее в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Горожанку должны были обеспечить жильем. Однако ухтинка до сих пор не получила недвижимость. Поэтому прокуратура обратилась в суд. Администрацию обязали предоставить сироте жилье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми сироту едва не оставили без квартиры