В Коми суд заставил администрацию Ухты дать квартиру сироте

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Ухтинский городской суд обязал администрацию Ухты обеспечить сироту жильем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, 27-летняя девушка осталась сиротой после смерти обоих родителей. Администрация Ухты включила ее в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Горожанку должны были обеспечить жильем. Однако ухтинка до сих пор не получила недвижимость. Поэтому прокуратура обратилась в суд. Администрацию обязали предоставить сироте жилье.

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