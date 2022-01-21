Власти Коми разъяснили принятые из-за распространения «омикрона» ограничения

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Пресс-служба главы республики Коми накануне, 20 января, разъяснила, какие в правительстве региона приняли антиковидные ограничения. Соответствующие изменения уже внесены в указ о повышенной готовности.

Согласно принятым ограничениям, работодателям необходимо перевести сотрудников старше 60 лет, а также людей с хроническими заболевания на дистанционную работу. Также нужно рассмотреть возможность обследования сотрудников на наличие коронавируса не менее трех раз в неделю.

Минтруду Коми поручили ввести закрытый режим работы в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, в стационарных отделениях при центрах по предоставлению государственных услуг в сфере защиты населения.

Кроме того, с 21 января приостановят работу кинотеатров. Работа театров и концертных организаций должна осуществляться без заполнения зала. То же самое касается и спортивных мероприятий.

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