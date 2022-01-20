Вуктылец отправится в тюрьму за оскорбление и нападение на участкового

Фото: архив КП.

В Коми отправили за решетку местного жителя за насилие в отношении представителя власти, сообщает СУ СК по Коми.

Как говорится в сообщении следователей, в январе прошлого года в квартиру дома по улице Коммунистической в Вуктыле прибыл участковый, чтобы проверить сообщение о правонарушении. Там его встретил 37-летний пьяный фигурант, который в присутствии других людей неоднократно грубо оскорбил полицейского. А потом толкнул правоохранителя и ударил его. Суд назначил ему наказание - 1 год и 7 месяцев в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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