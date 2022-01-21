В Коми два человека погибли на пожарах

В МЧС по Башкирии сообщили, что на днях в Коми погибли в пожарах двое мужчин. По информации ведомства,оба скончались на месте происшествия.

Первый пожар произошел 19 января поздно вечером. Погибший 37 лет в момент возгорания был у себя дома на улице Набережной в селе Сторожевск. Его жилище полностью уничтожил огнем. Тело нашли во время разбора.

Позже, в 3:55, загорелся дачный домик в Дырносском. Хозяин погиб на месте происшествия. На момент смерти ему было 57 лет.

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