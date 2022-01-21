Жителя Ухты наказали на 50 тысяч рублей за уклонение от армии

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Ухтинца осудили за уклонение от призыва на военную службу. Городской суд решил наказать 21-летнего местного жителя на 50 тысяч рублей.

Суд установил, что ухтинец стоял на учете в военном комиссариате Ухты Вуктыла, Сосногорска, Вуктыльского и Сосногорского районов, однако во время призывной кампании 2020 года предпочел уклонится от призыва.

Во время рассмотрения уголовного дела с учетом смягчающих обстоятельств молодого жителя республики решили наказать только денежным штрафом.

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