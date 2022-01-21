В селе Коми на месте пожара нашли тело 54-летнего мужчины

Фото: архив КП.

В Коми произошла очередная трагедия. В Прилузье на пожаре погиб мужчина. Подробности сообщает МЧС по Коми.

Сообщение в пожарно-спасательную службу Прилузского района Коми поступило сразу после полуночи 21 января. Пожарные приехали на место происшествия через пять минут. Буквально через час огнь потушили. На пепелище и было обнаружено тело погибшего - это был мужчина 1968 года рождения.

В пожаре подгорела квартира. Огонь тушили 10 пожарных и 3 единицы техники. Причина возгорания пока неизвестна.

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