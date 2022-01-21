В Коми проведут капремонт более 700 домов

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В 2021-2023 годах в Коми планируют провести капитальный ремонт более 700 домов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.

В перечень входят 710 домов. Там необходимо отремонтировать более 1,2 тысячи конструктивных элементов. В министерстве подчеркнули, что это больше, чем отремонтировали за предыдущие шесть лет.

В 2021 году отремонтировали более 500 конструктивных элементов в 281 доме. На эти цели потратили 1,7 миллиарда рублей. В дома отремонтировали 126 крыш, 33 фасада, 77 внутридомовых инженерных систем в 53 домах, шесть подвалов, два фундамента. Кроме того, в 93 многоэтажках заменили 312 лифтов, а также разработана проектная документация по 61 дому. Часть лифтов общей стоимостью 500 миллионов рублей заменили по договорам с рассрочкой платежа на пять лет. Это позволило не сокращать другие объемы работ.

В 2022 году планируют отремонтировать общее имущество в 282 многоквартирных домах ориентировочной стоимостью 1,6 миллиарда рублей. Там отремонтируют 134 крыши, 34 фасада, 18 фундаментов, пять подвалов, а также внутридомовые инженерные системы в 97 домах. В 16 многоэтажках заменят 43 лифта. В этом году также планируется разработать проектную документацию по 28 домам.

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