Бастрыкин взял на контроль проверку по факту возможного жестокого обращения с детьми в детсаду Сыктывкара

Фото: СУ СК по Коми.

Следователи Коми организовали проверку по факту возможного жестокого обращения с детьми со стороны сотрудников детского садика Сыктывкара. Поручение установить причины и обстоятельства произошедшего и дать действиям сотрудников образовательного учреждения правовую оценку дал Председатель СК России Александр Бастрыкин.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, после распространения информации об инциденте в сети Интернет и СМИ следственное управление инициировало передачу материалов по данному факту из органов полиции.

Напомним, в полицию обратились родители детей, посещающих один из детских садов столицы Коми, с заявлением о возможном жестоком обращении к несовершеннолетним со стороны сотрудников учреждения, после того как стали очевидцами грубых действий в отношении одной из воспитанниц.

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