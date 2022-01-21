Иностранец фиктивно женился на женщине из Коми, чтобы переехать в Питер

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Прокуратура требует признать недействительным фиктивный брак между жительницей Прилузского района и гражданином Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, брак был заключен не для того, чтобы создать семью. Совместного хозяйства супруги не вели. В прокуратуре отметили, что женщина живет с родным братом своего фиктивного мужа. Сам супруг – гражданин Узбекистана. Он хотел переехать в Санкт-Петербург и для этого вступил в брак с жительницей Коми. Прокурор района обратился в суд с иском о признании недействительным этого брака. В настоящее время ведется рассмотрение дело.

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