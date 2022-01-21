Ухта догоняет Сыктывкар по количеству новых выявленных случаев заражения COVID-19

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В Коми продолжают фиксировать стабильное увеличение суточного прироста инфицированных коронавирусом. По данным республиканского Роспотребнадзора, наибольшее число новых фактов приходится на пять муниципалитетов, которые делят между собой лидерство в рейтинге.

На первом месте по-прежнему находится Сыктывкар. В столице Коми зарегистрировано 60 свежих случаев за минувшие сутки. Всего на четыре заражённых отстаёт Ухта, там за последние 24 часа официально подтвердили 56 случаев инфицирования.

Третье место рейтинга делят сразу два города и один район — в Воркуте, Усинске и Сосногорском районе диагноз подтвердился у 16 человек.

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