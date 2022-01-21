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Общество21 января 2022 15:00

В Коми количество ревакцинированных от COVID-19 жителей приближается к 66 тысячам

Источник:kp.ru
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Фото: gsrk.ru

Фото: gsrk.ru

В Коми против COVID-19 привиты 414 238 человек. Об этом сообщает ЦУР РК со ссылкой на Минздрав региона.

Как говорится в сообщении, по состоянию на 21 января завершили вакцинацию (введены I и II компоненты) 394 902 человека. Из числа лиц 60 лет и старше вакцинировано 118 046 человек. Ревакцинацию в Коми прошли 65 991 человек.

Напомним, с сегодняшнего дня, 21 января, в Коми вернулись все ограничения: отменились массовые (культурные и спортивные) массовые мероприятия, перешли на закрытый режим работы все интернаты и т.д.

Кстати, на иммунопрофилактику можно записаться через Госуслуги, по телефону или на сайте медицинской организации.

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