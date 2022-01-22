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Общество22 января 2022 6:06

Росгвардейцы изъяли у жителей Коми 11 охотничьих оружий

Источник:kp.ru
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В Росгвардии Коми сообщили, что в республике за прошедшую неделю выявили 12 нарушений в области оборота оружия. Всего, уточнили, в ведомстве, изъяли 11 единиц оружия.

– Почти все нарушения допущены гражданами ввиду несоблюдения сроков продления разрешительных документов. Служба лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии напоминает, что для продления срока действия разрешения на оружие, граждане представляют заявление и документы не позднее, чем за месяц до истечения срока действия разрешения, – отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, к административной ответственности привлекли двух владельцев оружия, которые не сообщили в подразделение об изменении места жительства. Составлено также 4 административных протокола за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций.

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