Росгвардейцы изъяли у жителей Коми 11 охотничьих оружий

В Росгвардии Коми сообщили, что в республике за прошедшую неделю выявили 12 нарушений в области оборота оружия. Всего, уточнили, в ведомстве, изъяли 11 единиц оружия.

– Почти все нарушения допущены гражданами ввиду несоблюдения сроков продления разрешительных документов. Служба лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии напоминает, что для продления срока действия разрешения на оружие, граждане представляют заявление и документы не позднее, чем за месяц до истечения срока действия разрешения, – отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, к административной ответственности привлекли двух владельцев оружия, которые не сообщили в подразделение об изменении места жительства. Составлено также 4 административных протокола за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Форсаж по-коми: гаишникам пришлось применить оружие, чтобы остановить автомобиль (подробнее)