В Коми разыскивают сбившего на переходе пенсионерку водителя

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили, что в республике начался розыск сбившего на пешеходном переходе водителя. По информации ведомства, ДТП произошло 21 января в 15:30. Пострадавшая получила ушиб и повреждение связок.

По данным ГИБДД, авария произошла на улице Таежной в районе дома №7. Водитель двигался в сторону улицы Комсомольской, а когда сбил пострадавшую, то просто скрылся с место происшествия.

В настоящий момент в ведомстве объявили водителя в розыск.

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