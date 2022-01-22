Повар из Сыктывкара дошел до финала шоу «Молодые ножи»

Фото: телеканал «Пятница!»

Повар из Сыктывкара Андрей Киянчик обошел других участников и добрался до финального испытания. Несмотря на высокие баллы жюри, уроженец Коми в финальном сражении уступил победу Татьяне Константиновой.

В первом испытании участники должны были за десять секунд догадаться, что находится под крышкой блюда, а затем попытаться повторить его. Андрею досталось фрикасе, с приготовлением которого он справился «на ура».

В следующем этапе соревнующимся нужно было приготовить блюда из определенного цвета. Повару из Сыктывкара достался черный – Киянчик приготовил черную курицу с черной редькой, диким рисом, кетчупом из грибов. Черный цвет при сервировке повар разбавил красной смородиной.

В последнем испытании он сделал и использованием жидкого азота вырезку оленя с соусом из черного чеснока, крема из смородины и пастернака, использовав при сервировке живые цветы и побеги ели. Житель республики получил высокую оценку, но уступил победу своей сопернице.

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