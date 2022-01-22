Чиновника администрации Сыктывкара арестовали на два месяца

Фото: Объединенная пресс-служба судов

В Сыктывкаре избрали меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении начальника управления столичной администрации. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.

Согласно опубликованной информации, фигуранту уголовного дела уже предъявили обвинение. Сотрудник администрации превысил полномочия при проведении конкурса на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок, отмечается в сообщении.

По решению суда теперь он будет находится под домашним арестом два месяца – до 19 марта.

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