Чиновника администрации Сыктывкара арестовали на два месяца

Фото: Объединенная пресс-служба судов
В Сыктывкаре избрали меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении начальника управления столичной администрации. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.
Согласно опубликованной информации, фигуранту уголовного дела уже предъявили обвинение. Сотрудник администрации превысил полномочия при проведении конкурса на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок, отмечается в сообщении.
По решению суда теперь он будет находится под домашним арестом два месяца – до 19 марта.
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