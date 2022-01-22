В 2021 году 2339 жителей Коми получили маткапитал на 150 тысяч рублей

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Пресс-служба минтруда, занятости и соцзащиты Коми сообщила, что в 2021 году сертификатом на региональный семейный капитал воспользовались 2 339 человек. Воспользовалась сертификатом 1121 семья.

На улучшение жилищных условий капитал направили 603 человека, еще 427 молодых родителя смогли отремонтировать квартиры и дома. За счет средств выплату получили 180 семей.

Всего из бюджета на эти цели в 2021 году выделили почти 140,2 миллиона рублей. Размер регионального семейного капитала составляет при рождении первенца 150 тысяч рублей.

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