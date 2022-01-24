На месте старого роддома в Сыктывкаре появится православная школа

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В здание старого роддома на Бабушкина,11 в Сыктывкаре планируют разместить православную школу. Владыка Питирим отметил, что очень рад развивать систему детского православного образования, сообщила со ссылкой на него «Панорама столицы».

— Мы распространим обучение до 11-го класса. И, если в здании на Бабушкина не будет хватать помещений, часть классов разместим в звоннице. И тогда впервые в истории республики нам удастся обеспечить полноценный цикл детского православного образования, – отметил Питирим.

В настоящий момент дети учатся православию в местечке Кируль в Вознесенском кране. Пока что количество учеников достигло 48 человек, все они в начальных классах.

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