В Сыктывкаре ограничили движение на одной из городских улиц

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В Сыктывкаре ограничено движение на участке по Тентюковской улице. Об этом сообщили в городской мэрии.

В администрации уточнили, что перекрытие дороги связано с земляными работами, которые производит ОАО «Сыктывкарский водоканал». Предприятие намерено закончить работы на коммунальных сетях в начале февраля, до этого же времени автовладельцев просят проявить понимание.

- Движение транспорта будет ограничено на 1/2 ширину проезжей части по улице Тентюковской в районе дома №28 до 22:00 4 февраля 2022 года, - добавили в мэрии.

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