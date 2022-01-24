Школы и кружки в Сыктывкаре переходят на дистанционное обучение с 25 января

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В Сыктывкаре образовательные учреждения переходят на дистанционку. Об этом сообщили в городской администрации.

- Учреждения общего и дополнительного образования, спорта переходят на дистанционный режим работы, - заявили в мэрии.

Власти отметили, что это решение вынужденное, хоть и необходимое. По данным регионального Роспотребнадзора, в столице Коми увеличилась заболеваемость ОРВИ среди детей.

Дистанционка продлится с 25 по 31 января.

По данным Роспотребнадзора по Республике Коми, за период с 17 по 23 января этого года в Сыктывкаре за медицинской помощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 4194 человек, в том числе детей – 1814, из них 859 школьников. Уровень заболеваемости ОРВИ составил 161,6 на 10 тысяч населения, что на 40,4% превышает уровень эпидемического порога. Темп прироста заболевших среди школьников по отношению к аналогичному двухнедельному периоду составил 34,6%. По итогам недели превышение эпидемического порога среди школьников составляет 62,4%.

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