Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 января 2022 14:25

В Коми машина повредила самолет: прокуратура ведет проверку

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

На аэродроме Усинска автомобиль повредил самолет Як-42. По факту случившегося транспортная прокуратура проводит проверку.

Как сообщается в группе «Авиация Коми», инцидент произошел в пятницу, 21 января. Самолет находился на стоянке на аэродроме Усинска. Автомобиль повредил внешнюю секцию правого элерона правого полукрыла. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Красавиа». К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Как передает «Комиинформ», организована комиссия, которая расследует инцидент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре не смог сесть самолет из Санкт-Петербурга