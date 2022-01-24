В Коми машина повредила самолет: прокуратура ведет проверку

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На аэродроме Усинска автомобиль повредил самолет Як-42. По факту случившегося транспортная прокуратура проводит проверку.

Как сообщается в группе «Авиация Коми», инцидент произошел в пятницу, 21 января. Самолет находился на стоянке на аэродроме Усинска. Автомобиль повредил внешнюю секцию правого элерона правого полукрыла. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Красавиа». К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Как передает «Комиинформ», организована комиссия, которая расследует инцидент.

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