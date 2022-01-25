В Сыктывкаре намерены создать муниципального перевозчика

Фото: администрация Сыктывкара

Первый замруководителя мэрии Сыктывкара Александр Можегов поручил создать муниципальное предприятие, которое бы занималось пассажирскими перевозками в столице.

По словам Можегова, к такому решению властей подтолкнула ситуация, связанная с возбуждением уголовного дела в отношении начальника управления дорожной инфраструктурой, транспорта и связи Евгения Попова, который был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

– Администрация города должна быть уверена, что утром на линию выйдут все автобусы всех маршрутов. Пока мы не наблюдаем стабильности на этом рынке услуг, последние события с повышением тарифов и предполагаемым отказом трех перевозчиков возить льготников, показали, что и в среде перевозчиков нет согласия. Нам нужна прозрачность, управляемость, стабильность, – заявил замруководителя.

По его словам, контролировать сферу перевозок будет эффективнее при наличии муниципального предприятия. В администрации надеются, что с его появлением вырастет и качество транспортных услуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мэрия Сыктывкара потребовала от владельцев трех маршрутов снизить плату за проезд (подробнее)